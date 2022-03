Club Vosgien : Les sources de la Lauch et de la Fecht Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Club Vosgien : Les sources de la Lauch et de la Fecht Munster, 12 mai 2022, Munster. Club Vosgien : Les sources de la Lauch et de la Fecht Munster

2022-05-12 14:00:00 – 2022-05-12 18:00:00

Munster Haut-Rhin Munster EUR Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers LES SOURCES DE LA LAUCH ET DE LA FECHT. Très beaux points de vue depuis les hautes chaumes et agréables chemins forestiers 3 heures de marche, 9 km, 360 m de dénivelé, niveau de difficulté 2/5 (facile). Départ à 14 h 30 place du marché à Munster. Port du masque lors du covoiturage – Inscription souhaitée auprès du guide Claude SYREN. Randonnée en direction des sources de la Fecht et de la Lauch. 3h de promenade, 9 km, 360 m de dénivelé, difficulté 2/5, guide Claude Syren. +33 3 89 77 13 63 Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers LES SOURCES DE LA LAUCH ET DE LA FECHT. Très beaux points de vue depuis les hautes chaumes et agréables chemins forestiers 3 heures de marche, 9 km, 360 m de dénivelé, niveau de difficulté 2/5 (facile). Départ à 14 h 30 place du marché à Munster. Port du masque lors du covoiturage – Inscription souhaitée auprès du guide Claude SYREN. Munster

dernière mise à jour : 2022-01-11 par Office de tourisme de la vallée de Munster

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville Munster Departement Haut-Rhin

Munster Munster Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/

Club Vosgien : Les sources de la Lauch et de la Fecht Munster 2022-05-12 was last modified: by Club Vosgien : Les sources de la Lauch et de la Fecht Munster Munster 12 mai 2022 Haut-Rhin Munster

Munster Haut-Rhin