Club Vosgien : Les quatre lacs de la Vallée de la Doller Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Club Vosgien : Les quatre lacs de la Vallée de la Doller Munster, 22 septembre 2022, Munster. Club Vosgien : Les quatre lacs de la Vallée de la Doller Munster

2022-09-22 07:30:00 – 2022-09-22 18:00:00

Munster Haut-Rhin 0 EUR Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée par LES QUATRE LACS de la Vallée de la Doller : Alfed, Grand et Petit Neuweiher et lac des Perches. Une randonnée difficile qui vous récompensera par la beauté de ses paysages. Départ à 7 h 30 place du marché à Munster, repas tiré du sac. 7 heures de marche, 20 km, 1000 m de dénivelé, difficulté 4/5 (pour randonneurs confirmés). Inscription souhaitée auprès de guide Jean-Daniel CHAPOT. 7 heures de marche, 20 km, 1000 m de dénivelé, difficulté 4/5 (pour randonneurs confirmés). Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée par LES QUATRE LACS de la Vallée de la Doller : Alfed, Grand et Petit Neuweiher et lac des Perches. Une randonnée difficile qui vous récompensera par la beauté de ses paysages. Départ à 7 h 30 place du marché à Munster, repas tiré du sac. 7 heures de marche, 20 km, 1000 m de dénivelé, difficulté 4/5 (pour randonneurs confirmés). Inscription souhaitée auprès de guide Jean-Daniel CHAPOT. Munster

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville Munster Departement Haut-Rhin

Munster Munster Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/

Club Vosgien : Les quatre lacs de la Vallée de la Doller Munster 2022-09-22 was last modified: by Club Vosgien : Les quatre lacs de la Vallée de la Doller Munster Munster 22 septembre 2022 Haut-Rhin Munster

Munster Haut-Rhin