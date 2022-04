Club Vosgien : les mines du Siberwald Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster Haut-Rhin EUR Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous fera découvrir LES MINES DU SILBERWALD, la tourbière du Gaschneyried et le Sattelkopf. Départ à 14 h 30 place du marché à Munster. Port du masque lors de covoiturage. 3 h de marche, 9 km, 350 m de dénivelé, difficulté 2/5 (facile). Inscription souhaitée auprès du guide Claude SYREN. 3 heures de marche, 9 km, 350 m de dénivelé, difficulté 2 / 5 (facile). Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous fera découvrir LES MINES DU SILBERWALD, la tourbière du Gaschneyried et le Sattelkopf. Départ à 14 h 30 place du marché à Munster. Port du masque lors de covoiturage. 3 h de marche, 9 km, 350 m de dénivelé, difficulté 2/5 (facile). Inscription souhaitée auprès du guide Claude SYREN. Munster

