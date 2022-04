Club Vosgien : Les mégalithes du Steinberg Munster Munster Catégories d’évènement: 68140

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée aux MÉGALITHES DU STEINBERG, haut lieu cosmo-tellurique d'après la légende et lieu de culte païen. Départ à 14 heures place du marché à Munster. Port du masque lors de covoiturage. 3 h de marche, 8 km, 200 m de dénivelé, difficulté 2/5 (facile). Guide Frédéric LUNG.

