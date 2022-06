Club Vosgien : Les Mégalithes du Steinberg

Club Vosgien : Les Mégalithes du Steinberg, 13 octobre 2022, . Club Vosgien : Les Mégalithes du Steinberg

2022-10-13 08:15:00 – 2022-10-13 17:00:00 Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous invite à une randonnée vers les MÉGALITHES DU STEINBERG. Au départ de Sondernach, cette grande randonnée vous entrainera par les rochers mythiques du Steinberg (chargés d’énergie d’après la légende) jusqu’au sommet du Petit Ballon et ses paysages magnifiques. Retour par le Col du Hilsenfirst. Départ à 8 h 15 place du marché à Munster, repas tiré du sac. 5 h de marche, 20 km, 870 m de dénivelé, difficulté 4/5 (pour randonneurs confirmés). Guide Jean-Claude CHARLES. 5 h de marche, 20 km, 870 m de dénivelé, difficulté 4/5 (pour randonneurs confirmés). Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous invite à une randonnée vers les MÉGALITHES DU STEINBERG. Au départ de Sondernach, cette grande randonnée vous entrainera par les rochers mythiques du Steinberg (chargés d’énergie d’après la légende) jusqu’au sommet du Petit Ballon et ses paysages magnifiques. Retour par le Col du Hilsenfirst. Départ à 8 h 15 place du marché à Munster, repas tiré du sac. 5 h de marche, 20 km, 870 m de dénivelé, difficulté 4/5 (pour randonneurs confirmés). Guide Jean-Claude CHARLES. dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville