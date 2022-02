Club Vosgien : Les hauteurs de Soultzbach et leurs ruines Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster Haut-Rhin Munster EUR Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée sur LES HAUTEURS DE SOULTZBACH ET LEURS RUINES. Après la montée au Staufenkopf (898 m) nous passerons devant les ruines du château de Hattstatt, puis du Schrankenfels et du Haneck. Un parcours forestier agréable, en moyenne montagne, agrémenté par les restes des fortifications moyenâgeuses des seigneurs de Hattstatt. 3 h de marche, 9 km, 480 m de dénivelé, difficulté 3/5. Guide Jacques BUHLER Randonnée de 3 h sur le thème des ruines des châteaux de Soultzbach. Difficulté 3/5. +33 3 89 77 13 63 Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée sur LES HAUTEURS DE SOULTZBACH ET LEURS RUINES. Après la montée au Staufenkopf (898 m) nous passerons devant les ruines du château de Hattstatt, puis du Schrankenfels et du Haneck. Un parcours forestier agréable, en moyenne montagne, agrémenté par les restes des fortifications moyenâgeuses des seigneurs de Hattstatt. 3 h de marche, 9 km, 480 m de dénivelé, difficulté 3/5. Guide Jacques BUHLER Munster

