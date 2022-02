Club Vosgien : Les collines sèches autour de Rouffach Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-05-12 09:00:00 – 2022-05-12 17:00:00

Le Club Vosgien vous propose une randonnée sur les COLLINES SECHES AUTOUR DE ROUFFACH, entre sorcières et grans crus du Bollenberg, par les châteaux du Wangenbourg et Orschwir, avec de beaux point de vue au Weingarten. Départ place du marché à Munster, repas tiré du sac. Port du masque lors de covoiturage. 5 h 30 de marche, 15 km, 400 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Inscription auprès du guide Daniel FREY.

