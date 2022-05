Club Vosgien : Les cascades du Rudlin Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster Haut-Rhin EUR Randonnée le long des CASCADES DU RUDLIN. Partant de l’étang des Dames sur le versant vosgien, nous monterons vers le Gazon du Faing, avant de suivre la crête au-dessus du Lac Blanc et de redescendre par le Col du Louschbach. Vous découvrirez des paysages sauvages et des points de vue magnifiques. 5 h 30 de marche, 13 kilomètres, 600 mètres de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Départ en covoiturage place du marché à Munster, repas tiré du sac. Guide Christian BROBECKER. 5 h 30 de marche, 13 kilomètres, 600 mètres de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Randonnée le long des CASCADES DU RUDLIN. Partant de l’étang des Dames sur le versant vosgien, nous monterons vers le Gazon du Faing, avant de suivre la crête au-dessus du Lac Blanc et de redescendre par le Col du Louschbach. Vous découvrirez des paysages sauvages et des points de vue magnifiques. 5 h 30 de marche, 13 kilomètres, 600 mètres de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Départ en covoiturage place du marché à Munster, repas tiré du sac. Guide Christian BROBECKER. Munster

