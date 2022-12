Club Vosgien : Les Cascades du Pfahlrunz Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Club Vosgien : Les Cascades du Pfahlrunz Munster, 16 avril 2023, Munster . Club Vosgien : Les Cascades du Pfahlrunz place du Marché Munster Haut-Rhin

2023-04-16 09:00:00 – 2023-04-16 16:00:00 Munster

Haut-Rhin Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers les CASCADES DU PFAHLRUNZ et le massif du Herrenberg. En partant de Mittlach, très belle montée en longeant les cascades du Pfahlrunz, magnifiques paysages depuis la crête et retour par le massif sauvage du Herrenberg, où il n’est pas rare de rencontrer chevreuils ou chamois. Départ à 9 h 00 place du marché à Munster, repas tiré du sac. 5 h 30 de marche, 14 km, 700 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Guide Sylviane WERNERT. 5 h 30 de marche, 14 km, 700 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Munster

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse place du Marché Munster Haut-Rhin Ville Munster lieuville Munster Departement Haut-Rhin

Munster Munster Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/

Club Vosgien : Les Cascades du Pfahlrunz Munster 2023-04-16 was last modified: by Club Vosgien : Les Cascades du Pfahlrunz Munster Munster 16 avril 2023 Haut-Rhin Munster Place du Marché Munster Haut-Rhin

Munster Haut-Rhin