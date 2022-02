Club Vosgien : Les cascades du Nideck Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Randonnée aux CASCADES DU NIDECK toujours spectaculaires au printemps à la fonte des neiges. Départ à 8 h 30 en covoiturage place du marché à Munster, repas tiré du sac. Port du masque lors de covoiturage. 5 h de marche, 15 km, 650 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Guide Christian BROBECKER.

