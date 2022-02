Club Vosgien : Les balcons de Soutzeren Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Club Vosgien : Les balcons de Soutzeren Munster, 2 juin 2022, Munster. Club Vosgien : Les balcons de Soutzeren Munster

2022-06-02 14:00:00 – 2022-06-02 18:00:00

Munster Haut-Rhin EUR Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée facile sur les BALCONS DE SOULTZEREN. Le parcours nous fera découvrir une partie du sentier historique du Linge jusqu’au col du Wettstein. Lors de la descente superbes vues sur les crêtes du Hohneck et du Tanet et sur la Petite Vallée. Départ place du marché à Munster. Port du masque lors de covoiturage. 3 heures de marche, 7 km, 440 m de dénivelé, difficulté 2/5. Inscription souhaitée auprès du guide Claude SYREN. 3 heures de marche, 7 km, 440 m de dénivelé, difficulté 2/5 (facile). +33 3 89 77 13 63 Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée facile sur les BALCONS DE SOULTZEREN. Le parcours nous fera découvrir une partie du sentier historique du Linge jusqu’au col du Wettstein. Lors de la descente superbes vues sur les crêtes du Hohneck et du Tanet et sur la Petite Vallée. Départ place du marché à Munster. Port du masque lors de covoiturage. 3 heures de marche, 7 km, 440 m de dénivelé, difficulté 2/5. Inscription souhaitée auprès du guide Claude SYREN. Munster

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville Munster Departement Haut-Rhin

Munster Munster Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/

Club Vosgien : Les balcons de Soutzeren Munster 2022-06-02 was last modified: by Club Vosgien : Les balcons de Soutzeren Munster Munster 2 juin 2022 Haut-Rhin Munster

Munster Haut-Rhin