2022-07-10 08:30:00 – 2022-07-10 18:00:00

Munster Haut-Rhin Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée au VIEIL ARMAND, cicatrices de la guerre 14-18. Chacun de nous pourra recevoir quelquechose du Hartmannswillerkopf, soit qu’il aura satisfait notre curiosité, soit qu’il nous aura inspiré une sainte horreur de la guerre, et si nous sommes moins intéressés par les vestiges il nous aura sensibilisé aux beautés de la nature. Départ à 8 h 30 place du marché à Munster, 8 h 45 parking du supermarché Auchan à Wintzenheim. Repas tiré du sac, port du masque lors de covoiturage. 6 h de marche, 17 km, 950 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Inscription avant le 7 juillet auprès de la guide Élisabeth ZIRGEL. 6 h de marche, 17 km, 950 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée au VIEIL ARMAND, cicatrices de la guerre 14-18. Chacun de nous pourra recevoir quelquechose du Hartmannswillerkopf, soit qu’il aura satisfait notre curiosité, soit qu’il nous aura inspiré une sainte horreur de la guerre, et si nous sommes moins intéressés par les vestiges il nous aura sensibilisé aux beautés de la nature. Départ à 8 h 30 place du marché à Munster, 8 h 45 parking du supermarché Auchan à Wintzenheim. Repas tiré du sac, port du masque lors de covoiturage. 6 h de marche, 17 km, 950 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Inscription avant le 7 juillet auprès de la guide Élisabeth ZIRGEL. Munster

