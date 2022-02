Club Vosgien : Le Ventron Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster Haut-Rhin EUR Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée au MASSIF DU GRAND VENTRON. Cette randonnée va nous élever sur un sommet Vosgien qui mérite le détour. Le Grand Ventron surplombe le lac de Kruth-Wildenstein, il se situe dans la dernière vallée Alsacienne (celle de la Thur) avant le col de Bramont, porte de la Lorraine. Départ à 8 h 30 place du marché à Munster, repas tiré du sac. Port du masque lors de covoiturage. 6 h de marche, 18 km, 950 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Inscription avant le 2 juin auprès de la guide Élisabeth ZIRGEL. 6 h de marche, 18 km, 950 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée au MASSIF DU GRAND VENTRON. Cette randonnée va nous élever sur un sommet Vosgien qui mérite le détour. Le Grand Ventron surplombe le lac de Kruth-Wildenstein, il se situe dans la dernière vallée Alsacienne (celle de la Thur) avant le col de Bramont, porte de la Lorraine. Départ à 8 h 30 place du marché à Munster, repas tiré du sac. Port du masque lors de covoiturage. 6 h de marche, 18 km, 950 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Inscription avant le 2 juin auprès de la guide Élisabeth ZIRGEL. Munster

