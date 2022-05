Club Vosgien : Le tour du Schauenberg

Club Vosgien : Le tour du Schauenberg, 28 juillet 2022, . Club Vosgien : Le tour du Schauenberg

2022-07-28 09:30:00 – 2022-07-28 17:00:00 EUR Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose LE TOUR DU SCHAUENBERG. En partant de Gueberschwihr, on monte vers le couvent Saint-Marc pour ensuite nous rendre à Osenbuhr ; retour par le Kukukstei, la chapelle du Schauenberg et la chapelle Saint-Léonard. Chemins agréables, sites à visiter. Repas tiré du sac. 5 heures de marche, 13 km, 400 m de dénivelé, facile (2/5). Port du masque si covoiturage. Guide Jacques BUHLER 5 heures de marche, 13 km, 400 m de dénivelé, facile (2/5). Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose LE TOUR DU SCHAUENBERG. En partant de Gueberschwihr, on monte vers le couvent Saint-Marc pour ensuite nous rendre à Osenbuhr ; retour par le Kukukstei, la chapelle du Schauenberg et la chapelle Saint-Léonard. Chemins agréables, sites à visiter. Repas tiré du sac. 5 heures de marche, 13 km, 400 m de dénivelé, facile (2/5). Port du masque si covoiturage. Guide Jacques BUHLER dernière mise à jour : 2021-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville