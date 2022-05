Club Vosgien : le tour du Landersbach Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose de faire LE TOUR DU LANDERSBACH en passant par les mégalithes du Steinberg, le Petit Ballon et le col du Hilsenfirst. Grande randonnée, rochers spectaculaires, paysages variés et vues magnifiques. Départ à 9 heures place du marché à Munster, repas tiré du sac. Port du masque lors de covoiturage. 7 h de marche, 18 km, 700 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Guide Frédéric LUNG.

