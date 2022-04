Club Vosgien : Le tour de la Vallée de Munster en 5 jours Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Club Vosgien : Le tour de la Vallée de Munster en 5 jours Munster, 29 août 2022, Munster. Club Vosgien : Le tour de la Vallée de Munster en 5 jours Munster

2022-08-29 08:00:00 – 2022-09-02 18:00:00

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose de faire LE TOUR DE LA VALLÉE DE MUNSTER EN CINQ JOURS. Ce périple vous fera découvrir toute la diversité des paysages de notre "Vallée des merveilles" (pour reprendre le titre de la revue "Passion Vosges"). Départ place du marché à Munster, repas tiré du sac le midi, logement en demi-pension en gîte ou ferme-auberge. 73 km et 2800 m de dénivelé cumulés sur 5 jours, difficulté 4/5 (randonneurs confirmés). Nombre de places limité : Inscription obligatoire avant le 15 juillet auprès de la guide Yasmine BURGY.

