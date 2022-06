Club Vosgien : Le sentier du vignoble

Club Vosgien : Le sentier du vignoble, 16 août 2022

2022-08-16 14:30:00 – 2022-08-16 17:30:00 Notre président vous emmènera sur LE SENTIER DU VIGNOBLE à Wihr-au-Val. Très jolie randonnée à flanc de coteau dans les vignes, puis en forêt, par un chemin bordé de petits oratoires. Très belles vues sur l'avant-vallée. Départ place du marché à Munster. 2 h 15 de marche, 6 km, 160 m de dénivelé, accessible à tous (1/5). Guide Gérard HEINRICH

