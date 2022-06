Club Vosgien : Le sentier du dragon à Turckheim

Balade facile sur LE SENTIER DU DRAGON A TURCKHEIM. Légendes du Brandt et beaux points de vue sur le vignoble aux couleurs automnales. Départ à 14 h 30 place du marché à Munster. 2 h 30 de marche, 6 km, 220 m de dénivelé, difficulté 1/5 (accessible à tous). Guide Gérard HEINRICH.

