Haut-Rhin Le dimanche 30 avril 2023, pour le 150e anniversaire du Club Vosgien de la Vallée de Munster, celui-ci organise l’ouverture des sentiers. 8 randonnées de différents niveaux sont organisées à cette occasion, dont celle-ci : Le sentier des Hirschsteine. A partir du col de la Schlucht, nous rejoindrons les escaliers des Hirschsteine par un parcours aussi beau que le Sentier des roches (sensibles au vertige s’abstenir). Nous reviendrons par la grande crête avec ses points de vue époustouflants. Départ en covoiturage, 2 h 30 de marche, 5 km, 300 m de dénivelé, difficulté 2/5. Guide Elisabeth ZIRGEL. L’après-midi exposition sous chapiteau avec participation de l’office de tourisme, du Parc Naturel des ballons des Vosges, de l’Office National des Forêts, du Peloton de Gendarmerie de Montagne et d’associations sportives. A 17 h 30 cérémonie d’ouverture des sentiers avec la remise symbolique de la clef des sentiers au directeur de l’Office de Tourisme de la Vallée de Munster en présence de nombreuses personnalités. Le soir un repas convivial au Grand Hôtel réunira les participants. Réserver directement auprès du Grand Hôtel tel 03 89 77 30 37 grandhotelmunster68@yahoo.fr 2h30 de marche, 5 km, 300 m de dénivelé, déconseillé aux personnes sujettes au vertige. Munster

