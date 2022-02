Club Vosgien : Le sentier des Hirschsteine Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Club Vosgien : Le sentier des Hirschsteine Munster, 7 mai 2022, Munster. Club Vosgien : Le sentier des Hirschsteine Munster

2022-05-07 – 2022-05-07

Munster Haut-Rhin Le samedi 7 mai 2022, pour le 150e anniversaire de la Fédération des Clubs Vosgiens, le Club Vosgien de la Vallée de Munster organise l’ouverture des sentiers. 9 randonnées de différents niveaux sont organisées à cette occasion, dont celle-ci : Le sentier des Hirschsteine. A partir du col de la Schlucht, nous rejoindrons les escaliers des Hirschsteine par un parcours aussi beau que le Sentier des roches (sensibles au vertige s’abstenir). Nous reviendrons par la grande crête avec ses points de vue époustouflants. 2 h 30 de marche, 5 km, 300 m de dénivelé, difficulté 2/5. Port du masque lors du covoiturage – Guide Elisabeth ZIRGEL. 2h30 de marche, 5 km, 300 m de dénivelé, déconseillé aux personnes sujettes au vertige. Le samedi 7 mai 2022, pour le 150e anniversaire de la Fédération des Clubs Vosgiens, le Club Vosgien de la Vallée de Munster organise l’ouverture des sentiers. 9 randonnées de différents niveaux sont organisées à cette occasion, dont celle-ci : Le sentier des Hirschsteine. A partir du col de la Schlucht, nous rejoindrons les escaliers des Hirschsteine par un parcours aussi beau que le Sentier des roches (sensibles au vertige s’abstenir). Nous reviendrons par la grande crête avec ses points de vue époustouflants. 2 h 30 de marche, 5 km, 300 m de dénivelé, difficulté 2/5. Port du masque lors du covoiturage – Guide Elisabeth ZIRGEL. Munster

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville Munster Departement Haut-Rhin

Munster Munster Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/

Club Vosgien : Le sentier des Hirschsteine Munster 2022-05-07 was last modified: by Club Vosgien : Le sentier des Hirschsteine Munster Munster 7 mai 2022 Haut-Rhin Munster

Munster Haut-Rhin