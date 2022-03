Club Vosgien : le sentier de la Bloy Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-05-26 13:30:00 – 2022-05-26 17:00:00

Club Vosgien : le sentier de la Bloy

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée sur LE SENTIER DE LA BLOY avec quelques passages rocheux et une montée un peu raide vers le col du Schaeferthal où l'on peut souvent apercevoir des chamois. Départ place du marché à Munster. Port du masque lors de covoiturage. 2 h 45 de marche, 7 km, 450 m de dénivelé, difficulté 2/5. Guide Sylviane WERNERT

