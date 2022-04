Club Vosgien : Le petit et le Grand Hohneck Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-07-07 13:00:00 – 2022-07-07 18:00:00

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée par LES DEUX HOHNECKS. Des sentiers escarpés où il n'est pas rare de croiser des chamois et des points de vue magnifiques. Départ à 13 heures place du marché à Munster. Port du masque lors de covoiturage. 4 h de marche, 10 km, 400 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Guide Frédéric LUNG.

