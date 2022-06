Club Vosgien : Le parcours des grands crus.

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose de faire LE PARCOURS DES GRANDS CRUS. Très belle promenade à travers le vignoble Alsacien pour découvrir les villages pittoresques, la merveilleuse église fortifiée de Hunawihr et la Nécropole de Sigolsheim. Départ à 9 h 30 place du marché à Munster, 9 h 45 du parking du supermarché Auchan à Wintzenheim en covoiturage, repas tiré du sac. 4 h 30 de marche, 16 km, 350 m de dénivelé, difficulté 2/5 (facile). Inscription souhaitée avant le 3 novembre auprès de la guide Élisabeth ZIRGEL.

