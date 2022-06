Club Vosgien : Le Lac Vert

2022-06-26 14:00:00 – 2022-06-26 19:00:00 Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée au LAC VERT dont les eaux changent de couleur au cours des saisons. Des hauteurs de Schantzwasen superbe vue du Hiohneck jusqu'au Grand Ballon. Retour par le rocher des confessions (Bichtstein) mémoire de la guerre de trente ans. Départ à 14 heures place du marché à Munster. Port du masque lors de covoiturage. 4 heures de marche, 9 km, 490 m de dénivelé, difficulté 2/5 (facile). Inscription souhaitée auprès du guide Claude SYREN.

