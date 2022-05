Club Vosgien : Le lac du Schiessrothried

Club Vosgien : Le lac du Schiessrothried, 29 mai 2022

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une MARCHE DOUCE vers le LAC DE SCHIESSROTHRIED, très beau lac enchâssé dans sa vallée glaciaire. Départ à 14 h 30 place du marché à Munster. Port du masque lors de covoiturage. 2 heures de marche, 5 km, 230 m de dénivelé, difficulté 1/5 (accesible à tous). Guide Sylviane WERNERT.

