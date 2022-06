Club Vosgien : le Haut du Tot

2022-08-14 08:15:00 – 2022-08-14 17:00:00 0 EUR Perché à 827 m d'altitude sur le versant nord de la vallée de la Moselotte, le Haut du Tôt est la plus haute paroisse du département des Vosges. Agréable randonnée où les chemins serpentent entre forêts, prairies, rochers et calvaires. Repas tiré du sac. 5 h de marche, 18 km, 700 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Guide Jean-Claude CHARLES.

