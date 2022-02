Club Vosgien : Le circuit historique du Hohrodberg – Linge Munster, 7 mai 2022, Munster.

Club Vosgien : Le circuit historique du Hohrodberg – Linge Munster

2022-05-07 11:00:00 – 2022-05-07 16:00:00

Munster Haut-Rhin

EUR Le samedi 7 mai 2022, pour le 150e anniversaire de la Fédération des Clubs Vosgiens, le Club Vosgien de la Vallée de Munster organise l’ouverture des sentiers. 9 randonnées de différents niveaux sont organisées à cette occasion, dont celle-ci : le circuit historique du Hohrodberg – Linge.

Outre le magnifique panorama du Hohrodberg et quelques passages rocheux, nous découvrirons d’anciens vestiges de la grande guerre. Ce circuit se situe entre Schneiden et le mémorial du linge et retrace les terribles batailles entre juillet et août 1915.

3 heures De marche – 8 km – 350 m de dénivelé – randonnée facile (2/5) – repas tiré du sac.

Port du masque lors du covoiturage – Guide Jacques BUHLER

Munster

