Club Vosgien : Le circuit du Solberg – Autour du Marché de Noël

Club Vosgien : Le circuit du Solberg – Autour du Marché de Noël, 10 décembre 2022

A l'occasion du marché de Noël, le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous invite à une BALADE AUTOUR DE MUNSTER qui vous emmènera sur le Circuit du SOLBERG avec de belles vues sur Munster et la Grande Vallée. 2 h 30 de marche, accessible à tous (1/5), gratuit. Départ à 14 heures du Marché de Noël de Munster, près de la maisonnette de l'office de tourisme. Guide Sylviane WERNERT. Avant ou après votre promenade, n'oubliez pas non plus de faire un tour au Bredlamarik, le marché de Noël de la ville de Munster.

