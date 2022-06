Club Vosgien : Le circuit du Narrenstein – Autour du Marché de Noël

Club Vosgien : Le circuit du Narrenstein – Autour du Marché de Noël, 26 novembre 2022, . Club Vosgien : Le circuit du Narrenstein – Autour du Marché de Noël

2022-11-26 – 2022-11-26 Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous invite, à l’occasion du marché de Noël, à une BALADE AUTOUR DE MUNSTER qui vous emmènera sur le circuit du NARRENSTEIN Départ à 14 heures du Marché de Noël de Munster, près de la maisonnette de l’office de tourisme. Guide Elisabeth ZIRGEL.

