Club Vosgien : Le circuit des deux lacs Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Club Vosgien : Le circuit des deux lacs Munster, 7 mai 2022, Munster. Club Vosgien : Le circuit des deux lacs Munster

2022-05-07 – 2022-05-07

Munster Haut-Rhin Le samedi 7 mai 2022, pour le 150e anniversaire de la Fédération des Clubs Vosgiens, le Club Vosgien de la Vallée de Munster organise l’ouverture des sentiers. 9 randonnées de différents niveaux sont organisées à cette occasion, dont celle-ci : le circuit des deux lacs. Cette randonnée qui part du col du Wettstein, vous conduira vers le lac du Forlet, plus haut lac des Vosges et le lac vert par un parcours varié avec de magnifiques points de vue. Le repas de midi, tiré du sac, est prévu au Chalet Erichson du Club Vosgien. 5 h 30 de marche, 15 km, 700 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Départ à 10 heures en covoiturage du Grand Hôtel, 1 rue de la gare à Munster. Port du masque lors du covoiturage. Guide Sylviane WERNERT. Le samedi 7 mai 2022, pour le 150e anniversaire de la Fédération des Clubs Vosgiens, le Club Vosgien de la Vallée de Munster organise l’ouverture des sentiers. 9 randonnées de différents niveaux sont organisées à cette occasion, dont celle-ci Le samedi 7 mai 2022, pour le 150e anniversaire de la Fédération des Clubs Vosgiens, le Club Vosgien de la Vallée de Munster organise l’ouverture des sentiers. 9 randonnées de différents niveaux sont organisées à cette occasion, dont celle-ci : le circuit des deux lacs. Cette randonnée qui part du col du Wettstein, vous conduira vers le lac du Forlet, plus haut lac des Vosges et le lac vert par un parcours varié avec de magnifiques points de vue. Le repas de midi, tiré du sac, est prévu au Chalet Erichson du Club Vosgien. 5 h 30 de marche, 15 km, 700 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Départ à 10 heures en covoiturage du Grand Hôtel, 1 rue de la gare à Munster. Port du masque lors du covoiturage. Guide Sylviane WERNERT. Munster

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville Munster Departement Haut-Rhin

Munster Munster Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/

Club Vosgien : Le circuit des deux lacs Munster 2022-05-07 was last modified: by Club Vosgien : Le circuit des deux lacs Munster Munster 7 mai 2022 Haut-Rhin Munster

Munster Haut-Rhin