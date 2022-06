Club Vosgien : Le château de Salm.

2022-10-20 08:30:00 – 2022-10-20 17:00:00 Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée au CHÂTEAU DE SALM. Belle randonnée par l'étang du Coucou, la Chatte Pendue, le col de Perthuis et et le marais de la Maxe. Départ place du marché à Munster, repas tiré du sac. 5 h de marche, 13 km, 420 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Inscription souhaitée auprès de guide Jean-Daniel CHAPOT tel 07 85 58 79 22 jean-daniel.chapot@orange.fr

