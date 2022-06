Club Vosgien : Le champ de bataille du Sattel

2022-08-30 14:30:00 – 2022-08-30 18:00:00 0 EUR Promenade historique sur LE CHAMP DE BATAILLE DU SATTEL. Les vestiges de ces combats (blockhaus, tranchées, souterrains, croix et monuments commémoratifs) nous feront revivre les terribles moments des Chasseurs Alpins qui ont combattu en ces lieux pendant la Grande Guerre. Départ à 14 h 30 place du marché à Munster. 2 h 30 de marche, 6 km, 220 m de dénivelé, difficulté 1/5 (accessible à tous). Guide Jacques BOULANGER.

