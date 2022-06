Club Vosgien : Lameisberg et Schoenenklang

Club Vosgien : Lameisberg et Schoenenklang, 14 juillet 2022

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous invite à une belle balade vers LAMEISBERG, SCHOENENKLANG, CHRISTLESGUT, au départ de Braeschenberg. Agréables sentiers forestiers et beaux points de vue sur la Grande Vallée et le Petit Ballon. Départ à 14 h 30 place du marché à Munster. Port du masque lors de covoiturage. 3 h de marche, 8 km, 300 m de dénivelé, difficulté 2/5 (facile). Guide André KEMPF.

