Haut-Rhin EUR Le Club Vosgien de la vallée de Munster vous invite à une randonnée vers LE LAC DE LA MAIX et LE COL DE PRAYÉ. Cette randonnée au départ de Vexaincourt (au nord du département des Vosges) vous fera découvrir des paysage variés entre forêts, lac, cols, rochers et points hauts dans de beaux massifs forestiers avec d’agréables passages en terrain dégagé. Départ place du marché à Munster en covoiturage, repas tiré du sac. 6 h de marche, 20 km, 800 m de dénivelé, difficulté 4/5 (pour randonneurs confirmés). Guide Jean-Claude CHARLES. 6 h de marche, 20 km, 800 m de dénivelé, difficulté 4/5 (pour randonneurs confirmés). +33 3 89 77 13 63 Munster

