2022-10-16 08:45:00 – 2022-10-16 17:00:00 Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée sur les hauteurs de LA VALLÉE DU CHAJOUX. Belle escapade avec de superbes panoramas, en particulier aux Champis. Le Lac de Lispach, la belle tourbière de Rouge Feigne, la roche des Vieux Chevaux seront les temps forts mais chaque détour de sentiers et chemins vous fera encore plus aimer cette pittoresque région des Hautes-Vosges. Départ à 8 h 45 place du marché à Munster, repas tiré du sac. Port du masque lors de covoiturage. 5 h 30 de marche, 16 km, 680 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Inscription souhaitée avant le 13 octobre auprès de la guide Élisabeth ZIRGEL.

