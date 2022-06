Club Vosgien : La Transhumance Munster Munster Catégories d’évènement: 68140

2022-09-11 09:30:00 – 2022-09-11 13:00:00

Munster 68140 EUR Le Club Vosgien vous propose une balade à la rencontre de la transhumance. Départ à 9 h 30 de la gare de Munster par le sentier du panorama et le Reichakerkopf qui recèle des vestiges de la guerre 14-18, jusqu’au col du Sattel où nous attendrons l’arrivée du troupeau, avant de redescendre avec lui par le chemin forestier. 3 h 30 de marche, 10 km, 350 m de dénivelé, facile (2/5). Balade à la rencontre de la transhumance. 3h30 de marche, 10 km, 350 m de dénivelé, facile (2/5). Le Club Vosgien vous propose une balade à la rencontre de la transhumance. Départ à 9 h 30 de la gare de Munster par le sentier du panorama et le Reichakerkopf qui recèle des vestiges de la guerre 14-18, jusqu’au col du Sattel où nous attendrons l’arrivée du troupeau, avant de redescendre avec lui par le chemin forestier. 3 h 30 de marche, 10 km, 350 m de dénivelé, facile (2/5). Munster

