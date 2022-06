Club Vosgien : La tête des Faux, 29 septembre 2022, .

Club Vosgien : La tête des Faux

2022-09-29 09:00:00 – 2022-09-29 17:00:00

EUR Randonnée à la TÊTE DES FAUX, champ de bataille oublié, théâtre d’un réveillon infernal fin 1914 et de combats meurtriers en février 1915. De nombreuses fortifications et une gare de téléphérique restent les témoins de ce passé tragique. Beau point de vue à la tête des Faux et paisible étang du Devin.

Départ place du marché à Munster, repas tiré du sac.

5 h 30 de marche, 14 km, 630 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Réservation souhaitée avant le 27 septembre auprès du guide Daniel FREY.

5 h 30 de marche, 14 km, 630 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Randonnée à la TÊTE DES FAUX, champ de bataille oublié, théâtre d’un réveillon infernal fin 1914 et de combats meurtriers en février 1915. De nombreuses fortifications et une gare de téléphérique restent les témoins de ce passé tragique. Beau point de vue à la tête des Faux et paisible étang du Devin.

Départ place du marché à Munster, repas tiré du sac.

5 h 30 de marche, 14 km, 630 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Réservation souhaitée avant le 27 septembre auprès du guide Daniel FREY.

dernière mise à jour : 2022-04-04 par