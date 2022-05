Club Vosgien : Initiation à la marche d’orientation Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Le dimanche 8 mai 2022, pour le 150e anniversaire de la Fédération des Clubs Vosgiens, le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une INITIATION A LA MARCHE D'ORIENTATION dans le but de vous familiariser avec la carte IGN et la boussole sur le terrain. Parcours facile de 6 km, durée : 2 h30, 100 m de dénivelé difficulté 1/5. Sous forme de jeu, 12 balises seront à trouver. Rendez-vous à 13 h 30 au Grand Hôtel (1 rue de la Gare à Munster) pour constituer les équipes de 5 personnes maximum. Port du masque lors du rassemblement. Chaque équipe partira avec un guide. Prévoir l'équipement nécessaire pour la marche et si vous avez une boussole, n'hésitez pas à la prendre. Animatrice Isabelle DELLA VEDOVA.

