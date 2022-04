Club Vosgien : Hilsen Munster Munster Catégories d’évènement: 68140

Munster

Club Vosgien : Hilsen Munster, 16 juin 2022, Munster. Club Vosgien : Hilsen Munster

2022-06-16 09:00:00 – 2022-06-16 16:00:00

Munster 68140 Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée à HILSEN. Cette randonnée sur le versant sud du Petit Ballon vous fera découvrir les superbes paysages de la Vallée Noble avec vue jusqu’à la plaine d’Alsace. Départ à 9 heures place du marché à Munster, repas tiré du sac. Port du masque lors de covoiturage. 5 h de marche, 16 km, 780 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Guide Sylviane WERNERT. 5 h de marche, 16 km, 780 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée à HILSEN. Cette randonnée sur le versant sud du Petit Ballon vous fera découvrir les superbes paysages de la Vallée Noble avec vue jusqu’à la plaine d’Alsace. Départ à 9 heures place du marché à Munster, repas tiré du sac. Port du masque lors de covoiturage. 5 h de marche, 16 km, 780 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Guide Sylviane WERNERT. Munster

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: 68140, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville Munster Departement 68140

Munster Munster 68140 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/

Club Vosgien : Hilsen Munster 2022-06-16 was last modified: by Club Vosgien : Hilsen Munster Munster 16 juin 2022 68140 Munster

Munster 68140