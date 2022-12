Club Vosgien : Hagueneck et les trois châteaux Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin EUR Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée de Hagueneck aux trois châteaux d’Eguishieim. Partant du château de Hagueneck, on prendra un joli sentier qui grimpera aux 3 Châteaux que l’on visitera. Boucle agréable sans grande difficulté. Départ à 13 h 30 en covoiturage place du marché à Munster. Port du masque lors de covoiturage. 3 h de marche, 8 km, 270 m de dénivelé, facile (2/5). Guide Jacques BUHLER. 3 h de marche, 8 km, 270 m de dénivelé, facile (2/5) Munster

