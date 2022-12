Club Vosgien : Gunsbach – Glasborn – Wettstein Munster Munster Office de tourisme de la vallée de Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Munster Haut-Rhin EUR Outre de magnifiques points de vue sur la Petite Vallée, cette randonnée vous emmènera sur les traces de la grande guerre vers les cimetières militaires du Wettstein et du Baerenstall, en passant par les carrières du Schratzmaennele, lieux de terribles combats. Départ à 9 heures de la place du Marché à Munster en covoiturage, repas tiré du sac. 5 h 30 de marche, 18 km, 800 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Guide Jean-Claude CHARLES. 5 h 30 de marche, 18 km, 800 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur) +33 3 89 77 13 63 Munster

