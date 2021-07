Munster Munster Haut-Rhin, Munster Club Vosgien : Grand Ballon entre lacs et cascades Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster Haut-Rhin EUR Randonnée au GRAND BALLON ENTRE LACS ET CASCADES. Spectaculaires cascades du Seebach, lac du Ballon, sommet du Grand Ballon et sa vue à 360° sur la plaine d’Alsace et même les Alpes bernoises par temps clair. Départ à 8 h 30 place du Marché à Munster, repas tiré du sac. 6 heures de marche, 15 km, 680 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Port du masque lors du covoiturage – Guide Daniel FREY.

Compte tenu des conditions météorologiques rencontrées ces derniers temps qui ont rendu le sentier glissant, il est impératif que les participants soient équipés de bonnes chaussures de marche, à tige « mid » ou « haute », à l'exclusion des chaussures basses qui feraient courir des risques aux personnes qui en seraient équipées. Spectaculaires cascades du Seebach, lac du Ballon, sommet du Grand Ballon et sa vue à 360° sur la plaine d'Alsace et même les Alpes bernoises par temps clair. +33 3 89 77 13 63

