Randonnée au GASCHNEY – FRANKENTHAL. Montée à la tourbière du Gaschney à partir de la maison forestière de Stosswihr, Schallern, Schaefferthal et descente sur le Frankenthal. Retour par le sentier des mulets : Une belle randonnée moyennement engagée avec des beaux sites naturels. 6 heures de marche, 15 km, 800 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur), repas tiré du sac.

