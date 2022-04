Club Vosgien : Fête montagnarde au chalet Erichson Soultzeren Soultzeren Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Venez nombreux à notre traditionnelle FÊTE MONTAGNARDE AU CHALET ERICHSON, à partir de 11 h 30. Accès par le parking du Lac Vert vers la station du Tanet ou par le parking Dreieck sur la Route des Crêtes. Compter une demi-heure de marche, mais nous pourrons, sur demande, aller chercher en 4 x 4 les personnes à mobilité réduite. Pour vous mettre en appétit, nous vous proposons une randonnée de 2 h 30 sur la crête : 6 km, 300 m de dénivelé, facile (1 / 5 ). Départ à 9 h 30 du parking de la station du Tanet. Animation musicale. Après le repas aura lieu le tirage de la tombola dotée de nombreux prix. Pour assurer à tous les convives un service de qualité, nous ne pourrons pas accueillir plus de 200 personnes et nous vous invitons donc à vous inscrire avant le 23 juillet, auprès de Jean-Paul MARTIN, 36 cité Petite Vallée 68140 MUNSTER, tel 03 89 77 58 24 jeanmartin@vialis.net

