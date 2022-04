Club Vosgien : Excursion en car à Lembach Drachenbron Munster, 17 juin 2022, Munster.

Club Vosgien : Excursion en car à Lembach Drachenbron Munster

2022-06-17 07:00:00 – 2022-06-17 19:00:00

Munster 68140

EUR Le Club Vosgien vous propose à nouveau cette année une EXCURSION EN CAR ACCESSIBLE AUX NON-MARCHEURS vers Lembach et Drachenbronn.

Départ place du marché à Munster. A Lembach, visite guidée « Ligne Maginot – Ouvrage du Four-à-Chaux ». Fin de matinée direction Drachenbronn. Petit train navette du parking à l’entrée du Chemin des Cîmes (3 km). Avec une longueur totale de 1050 m et une hauteur allant jusqu’à 23 m du sol, le chemin serpente à travers les contreforts des Vosges, au milieu des épicéas, des pins et des hêtres, en passant par les stations d’aventures et d’apprentissage. Le point le plus haut est la tour d’observation de 29 mètres de haut. Une fois au sommet de la tour, on sera émerveillé par la vue unique à 360° sur la plaine du Rhin, la Forêt Noire et les Vosges du Nord. Pour les plus courageux, il est possible de redescendre de la tour par le toboggan de 75 mètres de long. Le sentier et la tour d’observation ont une pente maximale de 6%, ce qui permet aux handicapés, aux fauteuils roulants et aux poussettes de circuler facilement. Fin d’après-midi retour à Munster. Déjeuner au Chemin des Cîmes.

Inscription obligatoire (avec paiement d’un acompte) avant le 31 mai auprès de Jean-Daniel CHAPOT.

EXCURSION EN CAR ACCESSIBLE AUX NON-MARCHEURS.

+33 3 89 77 13 63

Munster

