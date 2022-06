Club Vosgien : de Kirchzarten à Hinterzarten en Forêt Noire)

Club Vosgien : de Kirchzarten à Hinterzarten en Forêt Noire), 10 septembre 2022, . Club Vosgien : de Kirchzarten à Hinterzarten en Forêt Noire)

2022-09-10 07:00:00 – 2022-09-10 19:00:00 Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée en Forêt Noire de KIRCHZARTEN à HINTERZARTEN. Covoiturage jusqu’à Breizach am Rheim. Trajet en train de Breisach jusqu’à Kirchzarten, départ de la randonnée à la gare de Kirchzarten. Randonnée linéaire dans le Dreisamtal menant de Kirchzarten à Hinterzarten en passant par le Hinterwaldkopf (1198 m – belles vues sur la vallée de la Dreisam et sur Fribourg). Retour en train de Hinterzarten jusqu’à Breisach (coût approximatif 6 euros à régler le jour même). Départ à 7 heures place du marché à Munster, repas tiré du sac. 6 h 30 de marche, 19 km, 1000 m de dénivelé, difficulté 4/5 (randonneurs confirmés). Attention, la sortie étant limitée à 10 personnes, la réservation est obligatoire avant le 8 septembre auprès de la guide Annick OBERLIN. 6 h 30 de marche, 19 km, 1000 m de dénivelé, difficulté 4/5 (randonneurs confirmés). Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée en Forêt Noire de KIRCHZARTEN à HINTERZARTEN. Covoiturage jusqu’à Breizach am Rheim. Trajet en train de Breisach jusqu’à Kirchzarten, départ de la randonnée à la gare de Kirchzarten. Randonnée linéaire dans le Dreisamtal menant de Kirchzarten à Hinterzarten en passant par le Hinterwaldkopf (1198 m – belles vues sur la vallée de la Dreisam et sur Fribourg). Retour en train de Hinterzarten jusqu’à Breisach (coût approximatif 6 euros à régler le jour même). Départ à 7 heures place du marché à Munster, repas tiré du sac. 6 h 30 de marche, 19 km, 1000 m de dénivelé, difficulté 4/5 (randonneurs confirmés). Attention, la sortie étant limitée à 10 personnes, la réservation est obligatoire avant le 8 septembre auprès de la guide Annick OBERLIN. dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville