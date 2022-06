Club Vosgien : De Glottertal au Kandel en Forêt Noire

Club Vosgien : De Glottertal au Kandel en Forêt Noire, 25 septembre 2022, . Club Vosgien : De Glottertal au Kandel en Forêt Noire

2022-09-25 07:15:00 – 2022-09-25 18:00:00 Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée de GLOTTERTAL au KANDEL en Forêt Noire. La montée au Kandel, sommet culminant à 1242 m, offre une superbe vue sur la plaine d’Alsace et les Vosges. Départ à 7 h 15 place du marché à Munster, repas tiré du sac. 6 h 30 de marche, 18 km, 950 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Réservation avant le 23 septembre auprès de la guide Annick OBERLIN. 6 h 30 de marche, 18 km, 950 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).Guide Jean-Luc PFINGSTAG. Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée de GLOTTERTAL au KANDEL en Forêt Noire. La montée au Kandel, sommet culminant à 1242 m, offre une superbe vue sur la plaine d’Alsace et les Vosges. Départ à 7 h 15 place du marché à Munster, repas tiré du sac. 6 h 30 de marche, 18 km, 950 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Réservation avant le 23 septembre auprès de la guide Annick OBERLIN. dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville