Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une marche douce vers la CROIX DE WIHR ET LE PETIT HOHNACK. Du château du Petit Hohnack, il reste aujourd'hui 4 tours : celles de l'entrée à l'Est, du moulin au N-O, des Sorcières à l'Ouest et de la chapelle au Sud, ainsi que le donjon construit au XIIe siècle, un puits et une citerne de filtration. Départ à 14 heures place du marché à Munster. 2 h 30 de marche, 8 km, 230 m de dénivelé, difficulté 1/5 (accessible à tous). Guide Juliette JOHO.

