2022-06-19 08:30:00 – 2022-06-19 18:00:00

Munster 68140 Munster EUR Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée au CLIMONT en partant de Ranrupt. Le Climont est un sommet gréseux au sommet duquel la tour Julius, érigée en 1897 par la section de Strasbourg du Club Vosgien, permet une vue panoramique à 360°. Quelques passages raides et étroits. Départ à 8 h 30 place du marché à Munster, repas tiré du sac. Port du masque lors de covoiturage. 6 heures de marche, 17 km, 620 m de dénivelé, difficulté 3/5 (Randonneur). Guide Christian BROBECKER. 6 heures de marche, 17 km, 620 m de dénivelé, difficulté 3/5 (Randonneur). +33 3 89 77 13 63 Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée au CLIMONT en partant de Ranrupt. Le Climont est un sommet gréseux au sommet duquel la tour Julius, érigée en 1897 par la section de Strasbourg du Club Vosgien, permet une vue panoramique à 360°. Quelques passages raides et étroits. Départ à 8 h 30 place du marché à Munster, repas tiré du sac. Port du masque lors de covoiturage. 6 heures de marche, 17 km, 620 m de dénivelé, difficulté 3/5 (Randonneur). Guide Christian BROBECKER. Munster

