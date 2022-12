Club Vosgien : Circuit des Genêts Metzeral Metzeral Metzeral Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Metzeral

Club Vosgien : Circuit des Genêts Metzeral, 10 avril 2023, Metzeral Metzeral. Club Vosgien : Circuit des Genêts Place de la gare Metzeral Haut-Rhin

2023-04-10 13:30:00 – 2023-04-10 16:00:00 Metzeral

Haut-Rhin Metzeral 0 EUR Comme chaque lundi de Pâques, c’est notre traditionnelle balade digestive sur le CIRCUIT DES GENÊTS, avec de magnifiques points de vue sur Metzeral, Mulbach… au cours de laquelle vous pourrez voir de près les fameuses carrières du Kuhfeil. Départ place de la gare à Metzeral (Attention, ce n’est pas la place du marché de Munster comme d’habitude !). 2 heures de marche, 5 km, 200 m de dénivelé, accessible à tous (niveau 1/5). Guide Christian BROBECKER. Promenade traditionnelle à Metzeral. La durée est de 2 heures, la sortie accessible à tous. Guide André KEMPF. Metzeral

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Metzeral Autres Lieu Metzeral Adresse Place de la gare Metzeral Haut-Rhin Ville Metzeral Metzeral lieuville Metzeral Departement Haut-Rhin

Metzeral Metzeral Metzeral Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metzeral-metzeral/

Club Vosgien : Circuit des Genêts Metzeral 2023-04-10 was last modified: by Club Vosgien : Circuit des Genêts Metzeral Metzeral 10 avril 2023 Haut-Rhin Metzeral Place de la gare Metzeral Haut-Rhin Metzeral Haut-Rhin

Metzeral Metzeral Haut-Rhin